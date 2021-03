Italia tutta variante inglese (Di martedì 30 marzo 2021) In Italia al 18 marzo scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante inglese’ del virus Sars-CoV-2 era del 86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella ‘brasiliana’ la prevalenza era del 4,0% (0%-32,0%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, che fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane da cui era emersa una maggior trasmissibilità per la variante ‘inglese’ del 37%. Oggi 16.017 casi e 529 morti Sono 16.017 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 12.916 di ieri ma, come sempre il martedì rispetto al lunedì, con molti più tamponi: 301.451, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Inal 18 marzo scorso la prevalenza della cosiddetta ‘’ del virus Sars-CoV-2 era del 86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella ‘brasiliana’ la prevalenza era del 4,0% (0%-32,0%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, che fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane da cui era emersa una maggior trasmissibilità per la’ del 37%. Oggi 16.017 casi e 529 morti Sono 16.017 i nuovi casi Covid innelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 12.916 di ieri ma, come sempre il martedì rispetto al lunedì, con molti più tamponi: 301.451, ...

