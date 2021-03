Isola dei Famosi, Elisa Isoardi si commuove (Di martedì 30 marzo 2021) Serata all’insegna della commozione per Elisa Isoardi. La bella conduttrice è rimasta letteralmente spiazzata da un articolo del Sun, che le è stato mostrato in diretta e che la definiva “splendida in bikini”. Poi, non ha trattenuto le lacrime quando ha sentito la voce della mamma. Elisa aveva già parlato dei trascorsi con lei e degli screzi, e di quanto si sentisse in colpa per il tempo perduto che non aveva passato con la mamma dopo i loro litigi. Ieri la mamma ha voluto fare un intervento in trasmissione. “Ciao bambina mia. Sono tanto orgogliosa di te, forza. Cerca di arrivare alla fine. Ce la devi fare. Tuo fratello ti manda un grosso bacio, ti pensa sempre. Papà sta bene, siamo tutti contenti e ti guardiamo. Sei forte.” Elisa si rivolge alla madre: “Ti voglio bene, io gliel’ho sempre detto. Devo ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 30 marzo 2021) Serata all’insegna della commozione per. La bella conduttrice è rimasta letteralmente spiazzata da un articolo del Sun, che le è stato mostrato in diretta e che la definiva “splendida in bikini”. Poi, non ha trattenuto le lacrime quando ha sentito la voce della mamma.aveva già parlato dei trascorsi con lei e degli screzi, e di quanto si sentisse in colpa per il tempo perduto che non aveva passato con la mamma dopo i loro litigi. Ieri la mamma ha voluto fare un intervento in trasmissione. “Ciao bambina mia. Sono tanto orgogliosa di te, forza. Cerca di arrivare alla fine. Ce la devi fare. Tuo fratello ti manda un grosso bacio, ti pensa sempre. Papà sta bene, siamo tutti contenti e ti guardiamo. Sei forte.”si rivolge alla madre: “Ti voglio bene, io gliel’ho sempre detto. Devo ...

