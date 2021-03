Infortunio Mkhitaryan: ancora due settimane di stop, i dettagli (Di martedì 30 marzo 2021) I controlli svolti ieri presso Villa Stuart da Henrikh Mkhitaryan hanno confermato che l’armeno non giocherà contro il Sassuolo I controlli svolti ieri presso Villa Stuart da Henrikh Mkhitaryan hanno confermato che l’armeno non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la gara contro il Sassuolo. Lo riporta Il Messaggero. L’attaccante è ancora alle prese con i postumi dell’Infortunio muscolare al polpaccio e al momento il suo obiettivo è quello di rientrare per il match di ritorno di Europa League contro l’Ajax, tra due settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) I controlli svolti ieri presso Villa Stuart da Henrikhhanno confermato che l’armeno non giocherà contro il Sassuolo I controlli svolti ieri presso Villa Stuart da Henrikhhanno confermato che l’armeno non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la gara contro il Sassuolo. Lo riporta Il Messaggero. L’attaccante èalle prese con i postumi dell’muscolare al polpaccio e al momento il suo obiettivo è quello di rientrare per il match di ritorno di Europa League contro l’Ajax, tra due. Leggi su Calcionews24.com

