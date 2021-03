Il deputato di Italia Viva multato per un pranzo in terrazza con gli amici (Di martedì 30 marzo 2021) Luigi Marattin si scusa dopo essere stato sorpreso dai carabinieri a Roma: 'Un parlamentare ha l'obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato in questo ... Leggi su today (Di martedì 30 marzo 2021) Luigi Marattin si scusa dopo essere stato sorpreso dai carabinieri a Roma: 'Un parlamentare ha l'obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato in questo ...

Advertising

eroszago : RT @AndFranchini: Luigi #Marattin (deputato di Italia Viva) multato per un pranzo in terrazza con gli amici - Etruria72 : RT @AndFranchini: Luigi #Marattin (deputato di Italia Viva) multato per un pranzo in terrazza con gli amici - nieddupierpaolo : RT @AndFranchini: Luigi #Marattin (deputato di Italia Viva) multato per un pranzo in terrazza con gli amici - AndFranchini : RT @AndFranchini: Luigi #Marattin (deputato di Italia Viva) multato per un pranzo in terrazza con gli amici - nhpaolocastelli : RT @AndFranchini: Luigi #Marattin (deputato di Italia Viva) multato per un pranzo in terrazza con gli amici -