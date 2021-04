Google Maps | dalla navigazione al chiuso ai percorsi sostenibili | tutte le novità in arrivo

(Di martedì 30 marzo 2021) Entro l’anno oltre cento aggiornamenti alla piattaforma, in gran parte basati sull’intelligenza artificiale: si parte da Live View al coperto, dall’arricchimento del meteo e dagli itinerari che impattano meno in termini di Co2

Advertising

ilpost : Google Maps comincerà a suggerire percorsi per ridurre il consumo di carburante e l’impatto ambientale - hfdincidents : House On Fire - E020, D020, L044, D045, E042, E041, SF030, E023, L020, A041, M044 - Pelsey St - Fidelity St - 22:37… - Ashok97747950 : @AskTeluguBadi bro google lo maps gurinchey cheppava.... Vati colour codes em represent chestado? - hfdincidents : Building Fire - E016, SF024, D006, D008, L007, M008, E008, A007, E007, E001, L016 - San Jacinto St - 20:53 - - hfdincidents : Pedestrian - M074, L067, E067, AS050 - Canino Rd - Aggie Ln - 20:13 - -

Ultime Notizie dalla rete : Google Maps

"Il mosaico di fotografie aeree e satellitari che puoi vedere attraversoEarth proviene da molti soggetti diversi, tra cui agenzie statali, organizzazioni di ricerche geologiche ...Mille foto nel report realizzato dai volontari di Legambiente Lazio e alcuni circoli romani, tutte scattate lo scorso marzo e geolocalizzate con. 'Queste mille discariche abusive di Roma ...Negli Stati Uniti si possono già raggiungere molti negozi usando Live View, per non perdersi nei grandi mall. Per ridurre l'impronta ambientale, Google aggiungerà ai percorsi tradizionali alcuni ecoso ...Informazioni esclusive: Abbiamo usato Reuters, AFP Fact Check e altri media internazionali per condividere con voi le notizie false che stanno circondando il mondo questa settimana. Non farti ingannar ...