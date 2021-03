Glasgow Rangers | cinque giocatori violano il protocollo Covid La Federazione li squalifica per 6 partite

(Di martedì 30 marzo 2021)dei, sono statiti per 6in quanto rei di aver violato ilcontro il-19. Questo quanto annunciato dallascozzese circa i fatti risalenti al mese scorso, e riportati da France Football. Si tratterebbe di Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude e al portiere Brian Kinnear. I, nonostante le pubbliche scuse, hanno dovuto isolarsi per 10 giorni dopo aver partecipato a una festa a, interrotta dalla polizia. La SFA ha dichiarato in un comunicato stampa che i 5, già multati dal loro club, sarebbero stati sospesi per 6. Tuttavia una sospensione che ...

Ultime Notizie dalla rete : Glasgow Rangers

