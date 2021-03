Franco Morbidelli | quel misterioso problema tecnico in Qatar

(Di martedì 30 marzo 2021) Diciottesimo al traguardo. Non era ciò che si aspettava, che nel GP delha ottenuto una delle sue peggiori prestazioni di sempre. Il romano di casa Petronas ha subito un guasto improvviso sulla sua Yamaha M1, cosa che ha compromesso una domenica che sembrava promettere bene. Il “Morbido” sembrava a posto con l’assetto, pronto a giocarsi un risultato importante. Ma le cose sono andate diversamente. In questo articolo scopriremo cosa è successo al numero 21, il quale ha sofferto una delle rotture più strane che possano capitare su una MotoGP. Cosa è successo ain? I problemi disono cominciati ancor prima del via. Al giro di ricognizione, ha attivato il dispositivo di holeshot come da procedura, ma al momento ...

Advertising

periodicodaily : Morbidelli Qatar e quel misterioso problema tecnico - PeriodicoDaily Sport #Morbidelli #GpQatar @RiccardoTrullo - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | GP Qatar 2: @FrankyMorbido12 , 'Potremmo correre in difesa' - - motograndprixit : #MotoGP | GP Qatar 2: @FrankyMorbido12 , 'Potremmo correre in difesa' - - MotoGP_Today : Valentino Rossi, Franco Morbidelli explain Qatar race misery - fainformazione : VIDEO - MotoGP Qatar 2021 | Gli highlights della MotoGP Tante sorprese nella prima, spettacolare gara del 2021 del… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Morbidelli

MotoGP GP Qatar Yamaha Petronas SRT 2021 -dopo il deludente Gran Premio del Qatar, gara inaugurale della MotoGP 2021, rimane dubbioso anche per la seconda gara in programma domenica 4 aprile sempre al Losail International ...Quella stessa voglia che troviamo nei suoi ragazzi della VR46 Academy, la sua 'scuola' che ha già ottenuto traguardi brillanti come i due titoli mondiali die Pecco Bagnaia in Moto2,...Diciottesimo al traguardo. Non era ciò che si aspettava Franco Morbidelli, che nel GP del Qatar ha ottenuto una delle sue peggiori prestazioni di sempre. Il romano di casa Petronas ha subito un guasto ...C’è un pò di delusione nello stato d’animo e nelle parole di Franco Morbidelli dopo il primo GP stagionale in Bahrain. Il pilota della Yamaha Petronas SRT 2021 rimane leggermente dubbioso anche per la ...