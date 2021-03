First Capital, informativa settimanale operatività su azioni proprie (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – First Capital ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 22 e il 26 marzo 2021 inclusi, ha acquistato 2.750 azioni proprie, pari allo 0,108% dell’attuale Capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 19,840 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 54.560,00 euro e ha venduto 50.000 azioni proprie, pari all’1,957% del Capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di euro 18,000 al lordo delle commissioni, per un controvalore pari a 900.000,00 euro, nell’ambito di un’operazione di investimento. Al 29 marzo, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di, tra il 22 e il 26 marzo 2021 inclusi, ha acquistato 2.750, pari allo 0,108% dell’attualee sociale, ad un prezzo medio unitario di 19,840 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 54.560,00 euro e ha venduto 50.000, pari all’1,957% dele sociale, ad un prezzo medio unitario di euro 18,000 al lordo delle commissioni, per un controvalore pari a 900.000,00 euro, nell’ambito di un’operazione di investimento. Al 29 marzo, essendo presenti altregià in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene ...

Advertising

FirstCapitalSpA : RT @finance_commu: First Capital acquisisce una partecipazione del 3,2% in B&C Speakers - - finance_commu : First Capital acquisisce una partecipazione del 3,2% in B&C Speakers - - FirstCapitalSpA : First Capital: la pazienza merita un premio, non uno sconto - newsfinanza : First Capital sale al 3,2% del capitale di B&C Speakers - mikikant_liber : RT @CristinaNcl: Ubaldo: Djokovic è un campione, ma prima di tutto un Uomo con la U maiuscola?? Djokovic is a champion, but first of all a M… -

Ultime Notizie dalla rete : First Capital First Capital, informativa settimanale operatività su azioni proprie First Capital ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 22 e il 26 marzo 2021 inclusi, ha acquistato 2.750 azioni proprie , pari allo 0,108% dell'attuale ...

Artmarket.com: Artprice's valuation department updates the value of 1999's five top - selling works at auction "Imagine that in the first quarter of 2021, you acquired the Boticelli portrait, Beeple's NFT and ... generating a capital gain of +110%. Resales within shorter periods suggest that Paul Cézanne's ...

First Capital torna a investire su B&C Speakers Milano Finanza First Capital, informativa settimanale operatività su azioni proprie (Teleborsa) – First Capital ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 22 e il 26 marzo 2021 inclusi, ha acquistato 2.750 azioni proprie, pari ...

Le Borse corrono: l’industria tira la volata, le utilities frenano Lo sprint delle vaccinazioni riporta serenità sui mercati - A Piazza Affari brillano Cnh, Pirelli, Leonardo e Stellantis e il Ftse Mib si avvicina ai 25 mila punti base - Al via l'Opa su Creval - Oro ...

ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 22 e il 26 marzo 2021 inclusi, ha acquistato 2.750 azioni proprie , pari allo 0,108% dell'attuale ..."Imagine that in thequarter of 2021, you acquired the Boticelli portrait, Beeple's NFT and ... generating again of +110%. Resales within shorter periods suggest that Paul Cézanne's ...(Teleborsa) – First Capital ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 22 e il 26 marzo 2021 inclusi, ha acquistato 2.750 azioni proprie, pari ...Lo sprint delle vaccinazioni riporta serenità sui mercati - A Piazza Affari brillano Cnh, Pirelli, Leonardo e Stellantis e il Ftse Mib si avvicina ai 25 mila punti base - Al via l'Opa su Creval - Oro ...