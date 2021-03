Estate 2021: boom di richieste per case in affitto sul litorale romano (Di martedì 30 marzo 2021) Smart working, covid, Estate e trame da turismo capitolino: nel 2021 vi è una riscoperta del litorale romano. Come nell’Estate post lockdown, da nord a sud della costa si registra un boom di richieste di case vacanze. Tra siti di annunci o agenzie immobiliari si scopre come ad oggi, per luglio e agosto, sia già difficile trovare un appartamento disponibile. Se non un “tutto esaurito”, poco ci manca: anche nei siti online la disponibilità è ormai ridotta. La ragione? Viaggi vietati e smart working. E’ il cosiddetto ‘turismo di prossimità’: incombe il rischio di restrizioni e i romani, non volendo rinunciare alle vacanze, sostituiscono i sostituire i viaggi esotici alle mete vicine, con vacanze più lunghe e a due passi da casa. “Molti continueranno a ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Smart working, covid,e trame da turismo capitolino: nelvi è una riscoperta del. Come nell’post lockdown, da nord a sud della costa si registra undidivacanze. Tra siti di annunci o agenzie immobiliari si scopre come ad oggi, per luglio e agosto, sia già difficile trovare un appartamento disponibile. Se non un “tutto esaurito”, poco ci manca: anche nei siti online la disponibilità è ormai ridotta. La ragione? Viaggi vietati e smart working. E’ il cosiddetto ‘turismo di prossimità’: incombe il rischio di restrizioni e i romani, non volendo rinunciare alle vacanze, sostituiscono i sostituire i viaggi esotici alle mete vicine, con vacanze più lunghe e a due passi da casa. “Molti continueranno a ...

