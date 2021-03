'Dati dei contagi Covid falsificati': 3 arresti, indagato l'assessore Razza (Di martedì 30 marzo 2021) Falsi Dati Covid, il Gip: 'Si è cercato di dare un'immagine della sanità siciliana migliore di quella reale' 30 marzo 2021 Leggi su cataniatoday (Di martedì 30 marzo 2021) Falsi, il Gip: 'Si è cercato di dare un'immagine della sanità siciliana migliore di quella reale' 30 marzo 2021

FBiasin : 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza dice… - fattoquotidiano : 'FALSATI I DATI SUL COVID' E l’assessore indagato: “Spalmiamo un po’ i morti” - ilpost : In Sicilia tre funzionari sono stati arrestati perché accusati di aver falsificato i dati dei contagi - Maurizi07267041 : RT @giusmo1: Palermo: “Dati dei contagi falsificati per non fare scattare la zona rossa”. Tre arresti, indagato l'assessore Razza https://t… - MatttBBB : RT @FBiasin: 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza diceva alla dir… -