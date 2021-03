Cyberpunk 2077 multiplayer rinviato o addirittura completamente cancellato?

Leggi su eurogamer

(Di martedì 30 marzo 2021) Ne abbiamo parlato solo poche ore fa: CD Projekt RED vuole puntare con maggiore decisione anche sull'online e sulma sembra che per quanto riguardi ildi un particolare titolo ci possano essere delle brutte notizie. La volontà di proporre un compartoperè cosa risaputa da diverso tempo e gli sviluppatori ne avevano parlato in termini molto entusiastici definendo il progetto come degno di un titolo standalone, non una semplice modalità di gioco. Dopo l'ultimo strategy update però, i dubbi sono più che legittimi. In questo senso ildipotrebbeessere statoo quanto meno pesantemente. A parlare ...