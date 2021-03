Covid, l’assessore Razza: “Il numero dei morti? Spalmiamolo un poco…”. Dirigente arrestata: “Troppi positivi, ne comunico massimo 300” (Di martedì 30 marzo 2021) I morti da “spalmare”, il numero di positivi a Palermo troppo alto per essere comunicato in un unico giorno. Forse per i ritardi nelle notifiche, forse – sostiene la procura di Trapani – per condizionare le scelte del governo sulle norme anti-contagio da applicare in Sicilia. Nelle intercettazioni telefoniche si sostanziano le accuse dei pubblici ministeri nei confronti dei 9 indagati nell’inchiesta sulla presunta falsificazione del flusso di dati verso l’Istituto Superiore di Sanità da parte della Regione Siciliana. In tre sono finiti agli arresti domiciliari e tra le persone sotto inchiesta c’è anche l’assessore alla Sanità Ruggero Razza. l’assessore Razza: “Spalmiamo i morti…” – È lui che, intercettato mentre è al telefono con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Ida “spalmare”, ildia Palermo troppo alto per essere comunicato in un unico giorno. Forse per i ritardi nelle notifiche, forse – sostiene la procura di Trapani – per condizionare le scelte del governo sulle norme anti-contagio da applicare in Sicilia. Nelle intercettazioni telefoniche si sostanziano le accuse dei pubblici ministeri nei confronti dei 9 indagati nell’inchiesta sulla presunta falsificazione del flusso di dati verso l’Istituto Superiore di Sanità da parte della Regione Siciliana. In tre sono finiti agli arresti domiciliari e tra le persone sotto inchiesta c’è anchealla Sanità Ruggero: “Spalmiamo i…” – È lui che, intercettato mentre è al telefono con la ...

petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - LaStampa : Covid, dati falsi sulla pandemia inviati all’Istituto Superiore di Sanità: in Sicilia arrestati dirigente della Reg… - fanpage : Scandalo Covid in Sicilia, l'audio dell'assessore Ruggero Razza contiene dettagli shock: 'Spalmiamo un po' i morti' - Turi_Raia : RT @Agenzia_Ansa: 'Spalmiamoli un pocoà' Così l'assessore alla Salute Ruggero Razza diceva alla dirigente regionale che avrebbe dovuto comu… - AlbaaCam : RT @petergomezblog: Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore regiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’assessore Covid e concerto di Pasqua, è bufera: «Il sindaco ora si deve dimettere» ilmattino.it