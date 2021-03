Covid: inchiesta dati falsificati, Razza non risponde ai pm (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che oggi si è dimesso dopo l'avviso di garanzia ricevuto nell'ambito dell'inchiesta sui dati falsi sulla pandemia si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm di Trapani che coordinano l'inchiesta. Razza si è presentato con il suo legale, l'avvocato Enrico Trantino. Al Procuratore Maurizio Agnello e ai sostituti Sara Morri e Francesca Urbani, Razza ha chiesto tempo per studiare gli atti dell'inchiesta. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - L'assessore regionale alla Salute Ruggero, che oggi si è dimesso dopo l'avviso di garanzia ricevuto nell'ambito dell'suifalsi sulla pandemia si è avvalso della facoltà di nonre davanti ai pm di Trapani che coordinano l'si è presentato con il suo legale, l'avvocato Enrico Trantino. Al Procuratore Maurizio Agnello e ai sostituti Sara Morri e Francesca Urbani,ha chiesto tempo per studiare gli atti dell'

M5S_Europa : L’inchiesta sui dati #Covid della Procura di #Trapani mostra un degrado politico vergognoso. I funzionari regionali… - fattoquotidiano : Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assess… - sole24ore : ?? L’acciaio scarseggia, come la plastica. E per l’alluminio ci sono tempi di consegna (e costi)?insostenibili. Fede… - Canone_Inverso_ : RT @DSant65: COSE DA PAZZI!! IL DIRETTORE DELL'#OMS #TEDROSGHEBREYESUS CRITICA LA #CINA PER LA CONDIVISIONE INSUFFICIENTE DEI DATI SUL #COV… - be_marconi : RT @sole24ore: ?? L’acciaio scarseggia, come la plastica. E per l’alluminio ci sono tempi di consegna (e costi)?insostenibili. Federmeccanic… -