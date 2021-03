Cos’è il Cat Calling di cui si parla dopo lo sfogo di Aurora Ramazzotti (Di martedì 30 marzo 2021) «Il mio look in questo momento è quello di un Teletubbies sportivo, ma vi devo dire una cosa seria: ragazzi, ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora – di frequente tra l’altro – il fenomeno del Cat Calling? E se non sapete Cos’è il fenomeno del Cat Calling vi lascio la definizione qui. Comunque, sono l’unica che ne è vittima costantemente nonostante io sia anche una che di solito si veste un po’ da maschiaccio ma appena mi metto una gonna o come in questo caso mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa un cacchio di caldo, io debba sentire i fischi, i commenti sessisti, le schifezze. A me fa schifo. E se sei una persona che lo fa – e stai vedendo questa storia perché ti arriva in qualche modo – sappi che fai schifo». Parola di Aurora Ramazzotti. LEGGI ANCHE –> ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 30 marzo 2021) «Il mio look in questo momento è quello di un Teletubbies sportivo, ma vi devo dire una cosa seria: ragazzi, ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora – di frequente tra l’altro – il fenomeno del Cat? E se non sapeteil fenomeno del Catvi lascio la definizione qui. Comunque, sono l’unica che ne è vittima costantemente nonostante io sia anche una che di solito si veste un po’ da maschiaccio ma appena mi metto una gonna o come in questo caso mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa un cacchio di caldo, io debba sentire i fischi, i commenti sessisti, le schifezze. A me fa schifo. E se sei una persona che lo fa – e stai vedendo questa storia perché ti arriva in qualche modo – sappi che fai schifo». Parola di. LEGGI ANCHE –> ...

