Auto in strada senza motivo | raffica di multe grazie al numero di targa

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti di polizia municipale del Comune di Ottaviano hanno identificato, tramite il numero di targa, e sanzionato 38 autovetture che lo scorso 28 marzo, Domenica della Palme, stazionavano lungo via Valle delle Delizie. Ai proprietari delle automobili verrà contestato il fatto che, in piena zona rossa e nonostante le ordinanze sindacali restrittive in vigore, si trovavano in quella zona della città senza che ce ne fosse un giustificato motivo.

