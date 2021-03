Autismo, il racconto di una mamma: “Non bisogna averne paura, ma amarlo” (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – “L’autismo non si cura e non è qualcosa di cui avere paura. L’autismo si ama. Noi mamme di bambini autistici siamo sempre un po’ arrabbiate, pensiamo continuamente che ci sia qualcosa che non vada bene, che non sia adatta a nostro figlio o che l’altro non ci capisca, perché non si può mai capire la nostra situazione. È vero, è una situazione difficile, ma se proviamo a far capire agli altri determinate cose, vi assicuro che dopo sarà tutto più semplice. Molto più semplice, si sorride”. A dimostrarlo è proprio il volto felice di Annalisa Giancarlo, una mamma di un bambino con disturbi dello spettro autistico, che ha recentemente pubblicato il libro ‘Spettro a(r)tistico’ (Magi Edizioni) e lo presenta all’agenzia Dire in occasione della Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo che ricorre ogni anno il 2 aprile.“Senza mio figlio non so cosa farei- continua Giancarlo, in una videointervista- è una gioia bellissima. Ha 12 anni e la sua diagnosi è arrivata prestissimo, a due anni. L’impegno quotidiano di noi genitori è quello di aiutare i nostri figli a trovare il loro posto nel mondo, ma per farlo dobbiamo innanzitutto lavorare su noi stessi. Quando mio figlio vede una madre sorridente, positiva, accogliente e rassicurante, vi assicuro che è felice e fa tanti piccoli progressi che non mi sarei mai aspettata. Vi chiedo semplicemente di non essere tristi, ma di sorridere”.Di certo il libro ha un titolo originale, come è originale il bambino che ha originato questo testo: “Il bambino è mio figlio ed è un artista- precisa Giancarlo- che in queste pagine si chiama Angelo, perché alcuni nomi sono stati cambiati per tutelare la privacy dei ragazzi e dei bambini citati. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – “L’autismo non si cura e non è qualcosa di cui avere paura. L’autismo si ama. Noi mamme di bambini autistici siamo sempre un po’ arrabbiate, pensiamo continuamente che ci sia qualcosa che non vada bene, che non sia adatta a nostro figlio o che l’altro non ci capisca, perché non si può mai capire la nostra situazione. È vero, è una situazione difficile, ma se proviamo a far capire agli altri determinate cose, vi assicuro che dopo sarà tutto più semplice. Molto più semplice, si sorride”. A dimostrarlo è proprio il volto felice di Annalisa Giancarlo, una mamma di un bambino con disturbi dello spettro autistico, che ha recentemente pubblicato il libro ‘Spettro a(r)tistico’ (Magi Edizioni) e lo presenta all’agenzia Dire in occasione della Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo che ricorre ogni anno il 2 aprile.“Senza mio figlio non so cosa farei- continua Giancarlo, in una videointervista- è una gioia bellissima. Ha 12 anni e la sua diagnosi è arrivata prestissimo, a due anni. L’impegno quotidiano di noi genitori è quello di aiutare i nostri figli a trovare il loro posto nel mondo, ma per farlo dobbiamo innanzitutto lavorare su noi stessi. Quando mio figlio vede una madre sorridente, positiva, accogliente e rassicurante, vi assicuro che è felice e fa tanti piccoli progressi che non mi sarei mai aspettata. Vi chiedo semplicemente di non essere tristi, ma di sorridere”.Di certo il libro ha un titolo originale, come è originale il bambino che ha originato questo testo: “Il bambino è mio figlio ed è un artista- precisa Giancarlo- che in queste pagine si chiama Angelo, perché alcuni nomi sono stati cambiati per tutelare la privacy dei ragazzi e dei bambini citati.

