Anziano 28 ore in ambulanza in attesa del ricovero per corona virus nel tarantino | secondo la denuncia di un consigliere regionale della Puglia Giacomo Conserva

Di seguito un comunicato diffuso da Giacomo Conserva, consigliere regionale della Puglia: "Ventotto lunghe ore di attesa prima di essere sbarellato e portato in reparto. Assurdo, indegno, ignobile. E' quanto accaduto ad un 78enne in un ospedale dell'Asl di Taranto. Positivo al Covid, ha trascorso la notte di sabato e tutta la Domenica delle Palme a bordo di un'ambulanza in coda, in mancanza di posti letto. Non era il solo, anche altri pazienti erano in 'attesa' come lui a bordo di ambulanze in coda. Una notizia che è stata riportata da numerosi organi di stampa dopo aver letto lo sfogo via social di un'operatrice sanitaria che ha assistito il 78enne. Ha mangiato, bevuto e fatto i suoi bisogni negli appositi presidi e sempre ...

