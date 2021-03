Allerta nei supermercati, ritirato riso basmati per presenza pesticidi oltre i limiti (Di martedì 30 marzo 2021) Redazione Il Ministero della Salute, ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di riso basmati, per la presenza d’insetticidi oltre i limiti consentiti dal regolamento Ce 396/95 (0,049 +/- 0,025). Il riso a marchio Absolute Finest Dince 1984 Dawaat è stato prodotto da LT FOODS LIMITED, nello stabilimento di Bosporusstraat 42 Lj Maaslakte a Rotterdam. Nello specifico si tratta del riso basmati, in sacchetto da 1 kg, con il numero di lotto GFT 21/2020, con scadenza minima di conservazione del 04/2022, inficiato dalla presenza di diversi pesticidi. Tutti inseriti in maniera imprevista in quantità superiori a quelli che sono i limiti massimi fissati per legge. La presenza di così ... Leggi su improntaunika (Di martedì 30 marzo 2021) Redazione Il Ministero della Salute, ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di, per lad’insetticidiconsentiti dal regolamento Ce 396/95 (0,049 +/- 0,025). Ila marchio Absolute Finest Dince 1984 Dawaat è stato prodotto da LT FOODS LIMITED, nello stabilimento di Bosporusstraat 42 Lj Maaslakte a Rotterdam. Nello specifico si tratta del, in sacchetto da 1 kg, con il numero di lotto GFT 21/2020, con scadenza minima di conservazione del 04/2022, inficiato dalladi diversi. Tutti inseriti in maniera imprevista in quantità superiori a quelli che sono imassimi fissati per legge. Ladi così ...

