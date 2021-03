Agente Faraoni | «Juric al Napoli? Un allenatore 2-3 fedelissimi se li porta»

(Di martedì 30 marzo 2021) In un’intervista a Radio Marte Mario Giuffredi,tra gli altri di, ha parlato del futuro del terzino del Verona. Mario Giuffredi,tra gli altri di Marco Davide, ha parlato a Radio Marte del futuro del giocatore del Verona. «al? Lui è un fedelissimo dima da qui a immaginare entrambi in azzurro non è corretto. Sicuramente è una delle sue armi migliori adesso. Sicuramente quando unarriva in un posto 2-3 calciatori se li» Leggi su Calcionews24.com

In un'intervista a Radio Marte Mario Giuffredi,tra gli altri di, ha parlato del futuro del terzino del ...Parla l'di Jordan Veretout Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi,di Jordan Veretout è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la ...al Napoli? Lui è un ...In un'intervista a Radio Marte Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Faraoni, ha parlato del futuro del terzino del Verona.Veretout, l'agente precisa che Jordan a Napoli non andrà mai perché deve tutto al suo club. Fonseca in azzurro è un'ipotesi che non esclude.