Terapie intensive, Roma sta per scoppiare: si attende il picco dei ricoveri e i letti diminuiscono (Di lunedì 29 marzo 2021) A preoccupare ora sono le Terapie intensive, sotto stress in tutta Italia. Dodici regioni e una provincia autonoma (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Trento) con più del 30 per cento delle rianimazioni occupato da pazienti Covid. Siamo al limite. Sono i numeri diffusi dal messaggero. Che informa come si sia "superata la soglia di allerta individuata dal ministero della Salute oltre la quale il sistema sanitario va in crisi. Sono Roma e il Lazio ad avere raggiunto il livello di guardia. Terapie intensive al limite a Roma e nel Lazio Preoccupa la situazione di Roma e del Lazio. 370 dei 450 letti previsti nella rete ospedaliera regionale sono già occupati.

