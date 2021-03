Tentato omicidio | un arresto nel clan delle donne di Pomigliano d’Arco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna (Na) hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Napoli. In carcere Francesco Cipolletta, pluripregiudicato, esponente dell’emergenteRicciardi, operante nel quartiere 219 di. È ritenuto gravemente indiziato die porto abusivo di armi aggravati dalle modalità mafiose. L’emissione della misura cautelare consegue alle indagini svolte della Sezione Operativa del Nor della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna – avviatesi all’indomani dell’agguato a colpi d’arma da fuoco avvenuto in Volla (Na) a settembre del 2017 contro Danilo Ciccarelli, un 36enne, ritenuto esponente delcamorristico Mascitelli di ...