Programma Calenda parte dai rifiuti | piano straordinario

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Oggi lancio la primadel nostro, quella sui; la settimana prossima la seconda, quella sui trasporti; poi il verde e via cosi'”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo, in un’intervista rilasciata al Messaggero. Sul temapropone “undi pulizia straordinaria da 40 milioni di euro per la Capitale piu’ sporca d’Europa. Poi: undi costruzione di impianti per rendere Roma autonoma sui.” “Oggi si spendono 170 milioni all’anno per smaltire in 55 impianti fuori regione. E ancora: per renderla piu’ efficiente, puntiamo all’incorporazione di Ama in Acea.” “Oggi l’Ama ha il doppio dell’assenteismo della media delle ...