Peggioramento meteo a partire dal Venerdì Santo (Di lunedì 29 marzo 2021) Confermato Peggioramento meteo a partire da Venerdì Santo Inizia il conto alla rovescia. Il bel tempo, grazie al robusto campo di Alta Pressione presente da giorni, ci terrà compagnia sino a Venerdì, dopodiché dovremo fare i conti con un progressivo cambiamento delle condizioni meteo climatiche. Si prospetta un cambiamento imponente, soprattutto dopo le festività pasquali, mentre nel corso del weekend avremo un progressivo cedimento della struttura anticiclonica a causa di un’insidiosa massa d’aria instabile proveniente dall’Oceano Atlantico. Verrà da ovest, significa che il Peggioramento comincerà con ogni probabilità dalle regioni tirreniche e del Nordovest. Ma che tipo di Peggioramento sarà? Allora, tenete conto che verrà ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) ConfermatodaInizia il conto alla rovescia. Il bel tempo, grazie al robusto campo di Alta Pressione presente da giorni, ci terrà compagnia sino a, dopodiché dovremo fare i conti con un progressivo cambiamento delle condizioniclimatiche. Si prospetta un cambiamento imponente, soprattutto dopo le festività pasquali, mentre nel corso del weekend avremo un progressivo cedimento della struttura anticiclonica a causa di un’insidiosa massa d’aria instabile proveniente dall’Oceano Atlantico. Verrà da ovest, significa che ilcomincerà con ogni probabilità dalle regioni tirreniche e del Nordovest. Ma che tipo disarà? Allora, tenete conto che verrà ...

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - Anche al nord è tempo di #Primavera, grazie all'alta pressione. Vediamo cosa accadrà nei prossimi… - CentroMeteoITA : #Meteo #Roma - L'alta pressione porta un innalzamento delle #temperature sulla Capitale. Ecco le #PrevisioniMeteo p… - krudesky : RT @VincencocoCoco: Un moto pesca di #sciacca salva un barcone di immigrati dispersi e prossimi alla morte per il meteo in peggioramento. S… - GemmaRLorenzo : RT @remeteo: #METEO: qualche addensamento pomeridiano in #Appennino oggi, poi gran sole e #temperature in netto aumento nel corso della set… - remeteo : #METEO: qualche addensamento pomeridiano in #Appennino oggi, poi gran sole e #temperature in netto aumento nel cors… -