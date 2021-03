Patch di sicurezza di aprile e molto altro per la serie Samsung Galaxy S21 (Di lunedì 29 marzo 2021) Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ricevono l'aggiornamento G99XXU2AUC8 con le Patch di aprile L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 29 marzo 2021)S21,S21+ eS21 Ultra 5G ricevono l'aggiornamento G99XXU2AUC8 con lediL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Patch di sicurezza di aprile e molto altro per la serie Samsung Galaxy S21 #galaxys21 #samsung - emichir : @gustomela È una patch di sicurezza per un bug di WebKit pare estremamente pericoloso - andreatemplari : Apple ha rilasciato iOS 14.4.2 per risolvere una vulnerabilità di sicurezza che potrebbe essere stata attivamente s… - sectest9 : RT @pejoneresearch: Exchange: nuovo malware attacca i sistemi non patchati - CyberSecurityN8 : RT @pejoneresearch: Exchange: nuovo malware attacca i sistemi non patchati -

Ultime Notizie dalla rete : Patch sicurezza Smartphone, Tablet, Box Android: come verificare il supporto Widevine DRM Widevine DRM i dettagli sui vari livelli di sicurezza: Widevine L3: questa è l'opzione base, dove ...si ritrovino a funzionare con certificazione L2 o L1 fino a che non venga rilasciata una patch che ...

Sempre vivi OnePlus 6 e 6T con aggiornamento OxygenOS 10.3.9 Ad esempio, la lista ufficiale, riportata anche nel forum ufficiale di OnePlus, si concentra in primis sulla patch di sicurezza Android aggiornata alla versione rilasciata a febbraio 2021. A questo, ...

Aggiornamenti di sicurezza Android marzo 2021, corrette 37 vulnerabilità: installiamo le patch Cyber Security 360 Apple vi invita ad aggiornare gli iPhone: risolta una falla di sicurezza Con un nuovo aggiornamento iOS Apple ha risolto una pesante falla di sicurezza che interessava iPhone e iPad da diverso tempo ...

Fairphone 2: smartphone sostenibile con Android 9 Il Fairphone 2 è lo smartphone Android più longevo, in quanto ha ricevuto Android 9 Pie a distanza di oltre 5 anni dal debutto (dicembre 2015) ...

Widevine DRM i dettagli sui vari livelli di: Widevine L3: questa è l'opzione base, dove ...si ritrovino a funzionare con certificazione L2 o L1 fino a che non venga rilasciata unache ...Ad esempio, la lista ufficiale, riportata anche nel forum ufficiale di OnePlus, si concentra in primis sulladiAndroid aggiornata alla versione rilasciata a febbraio 2021. A questo, ...Con un nuovo aggiornamento iOS Apple ha risolto una pesante falla di sicurezza che interessava iPhone e iPad da diverso tempo ...Il Fairphone 2 è lo smartphone Android più longevo, in quanto ha ricevuto Android 9 Pie a distanza di oltre 5 anni dal debutto (dicembre 2015) ...