Passaporto Sanitario Ue, cosa è e quando sarà disponibile? Ecco come funziona (Di lunedì 29 marzo 2021) La Commissione Europea ha presentato una proposta per la creazione di un Passaporto Sanitario che consenta a chi è vaccinato, ha superato il Covid-19 o è negativo al tampone di spostarsi liberamente all'interno dell'Unione Europea. Il cosiddetto Passaporto Sanitario si articolerà in realtà in tre diversi certificati, ognuno per la categoria di persone che ne sarà titolare e, inoltre, non sarà neanche un Passaporto vaccinale, dato che potrà ottenere un certificato-lasciapassare anche chi ha avuto il Covid e chi ha fatto un test con esito negativo, non avendo avuto il covid e non essendo vaccinato. Potranno ottenere il Passaporto Sanitario, nella forma di uno dei certificati, tre categorie di persone: i vaccinati, chi ha ricevuto l'esito negativo al tampone, e chi ha superato il Covid-19.

