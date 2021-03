Non è vero che nessuno ha controllato se i vaccini a mRna inducono la produzione di anticorpi contro Sars-CoV-2 (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 28 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare le affermazioni della scrittrice e medico Silvana De Mari (di cui ci eravamo già occupati in precedenza) contenute in un video di 7 minuti e 23 secondi, pubblicato originariamente sulla piattaforma Rumble il 6 febbraio 2021. Il tema principale del video, sviluppato a partire dal minuto 3:00, è il commento di un botta e risposta tra il giornalista Manuele Bonaccorsi e il medico Matteo Bassetti nella puntata di Report del 25 gennaio 2021, riguardante i vaccini contro la Covid-19. Alla domanda «Chi prende il vaccino potrà continuare, volendo, a diffondere il virus Sars-CoV-2, n.d.r.?» Bassetti ha replicato «Al momento non abbiamo dati certi. Io mi auguro che prevenga anche l’infezione e quindi possa anche ridurre in qualche modo la trasmissione del virus». ... Leggi su facta.news (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 28 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare le affermazioni della scrittrice e medico Silvana De Mari (di cui ci eravamo già occupati in precedenza) contenute in un video di 7 minuti e 23 secondi, pubblicato originariamente sulla piattaforma Rumble il 6 febbraio 2021. Il tema principale del video, sviluppato a partire dal minuto 3:00, è il commento di un botta e risposta tra il giornalista Manuele Bonaccorsi e il medico Matteo Bassetti nella puntata di Report del 25 gennaio 2021, riguardante ila Covid-19. Alla domanda «Chi prende il vaccino potrà continuare, volendo, a diffondere il virus-CoV-2, n.d.r.?» Bassetti ha replicato «Al momento non abbiamo dati certi. Io mi auguro che prevenga anche l’infezione e quindi possa anche ridurre in qualche modo la trasmissione del virus». ...

