NASCAR Truck Series, Martin Truex Jr detta il passo sullo sterrato (Di lunedì 29 marzo 2021) Martin Truex Jr non poteva scegliere evento più speciale per vincere la prima competizione in carriera nella NASCAR Truck Series. Il campione 2017 della Cup Series ha dominato per più di 100 giri ed ha potuto festeggiare nella speciale location di Bristol, ovale trasformato in un catino sterrato per questo speciale fine settimana. La prima delle due corse sterrate della ‘F3’ della seguitissima serie statunitense si è aperta con una bellissima lotta alla pari tra Stewart Friesen #52 (Friesen Racing) e Sheldon Creed (GMS Racing #2). Quest’ultimo, campione in carica della categoria, ha preso il comando delle operazioni prima di cedere il passo a Martin Truex Jr. Il #51 del gruppo, iscritto in via eccezionale all’evento in ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021)Jr non poteva scegliere evento più speciale per vincere la prima competizione in carriera nella. Il campione 2017 della Cupha dominato per più di 100 giri ed ha potuto festeggiare nella speciale location di Bristol, ovale trasformato in un catinoper questo speciale fine settimana. La prima delle due corse sterrate della ‘F3’ della seguitissima serie statunitense si è aperta con una bellissima lotta alla pari tra Stewart Friesen #52 (Friesen Racing) e Sheldon Creed (GMS Racing #2). Quest’ultimo, campione in carica della categoria, ha preso il comando delle operazioni prima di cedere ilJr. Il #51 del gruppo, iscritto in via eccezionale all’evento in ...

