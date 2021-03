Napoli, più tutela verso i lavoratori: oggi aprirà la “Casa del Rider” (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Finalmente è arrivato il grande giorno tanto atteso da tuti i Rider napoletani. oggi alle ore 16:00, all’interno della Galleria Umberto infatti aprirà ufficialmente la “Casa dei Rider”. Sarà un punto di riferimento per la categoria di lavoratori che durante questo periodo di pandemia stanno soffrendo attacchi ed aggressioni dai malintenzionati. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Nuovi Lavori, nuove tutele” che vede coinvolti, l’Inail – Direzione regionale Campania, la Nidil Cgil Napoli e l’Associazione Napoli Pedala, con il patrocinio morale della presidenza della Camera dei Deputati e del Comune di Napoli. Una nota lieta per cercare di restituire la dovuta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Finalmente è arrivato il grande giorno tanto atteso da tuti inapoletani.alle ore 16:00, all’interno della Galleria Umberto infattiufficialmente la “dei”. Sarà un punto di riferimento per la categoria diche durante questo periodo di pandemia stanno soffrendo attacchi ed aggressioni dai malintenzionati. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Nuovi Lavori, nuove tutele” che vede coinvolti, l’Inail – Direzione regionale Campania, la Nidil Cgile l’AssociazionePedala, con il patrocinio morale della presidenza della Camera dei Deputati e del Comune di. Una nota lieta per cercare di restituire la dovuta ...

