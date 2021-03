MotoGP, Battistella: “Sto lavorando per il 2022 di Dovizioso. Con Aprilia c’è l’accordo per un test, ma la cosa finisce lì” (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Mondiale MotoGP 2021 è partito ufficialmente nell’ultimo weekend a Losail con il Gran Premio del Qatar, round inaugurale della stagione, senza due grandi protagonisti degli ultimi anni nella classe regina del Motomondiale. Stiamo parlando di Marc Marquez, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, e di Andrea Dovizioso, rimasto di fatto senza una sella a disposizione per la stagione in corso dopo otto anni in Ducati. È notizia di pochi giorni fa però l’accordo tra il forlivese e l’Aprilia per effettuare un test privato a Jerez de la Frontera dal 12 al 14 aprile. Il Dovi proverà quindi la nuova RS-GP21, che ha ben figurato sino a questo momento in quel di Losail tra test e weekend i gara tra le mani dello spagnolo Aleix Espargarò (8° in qualifica, 7° al traguardo). “Andrea ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Mondiale2021 è partito ufficialmente nell’ultimo weekend a Losail con il Gran Premio del Qatar, round inaugurale della stagione, senza due grandi protagonisti degli ultimi anni nella classe regina del Motomondiale. Stiamo parlando di Marc Marquez, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, e di Andrea, rimasto di fatto senza una sella a disposizione per la stagione in corso dopo otto anni in Ducati. È notizia di pochi giorni fa peròtra il forlivese e l’per effettuare unprivato a Jerez de la Frontera dal 12 al 14 aprile. Il Dovi proverà quindi la nuova RS-GP21, che ha ben figurato sino a questo momento in quel di Losail trae weekend i gara tra le mani dello spagnolo Aleix Espargarò (8° in qualifica, 7° al traguardo). “Andrea ...

