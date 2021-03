Monoclonali al via, ecco perché la cura non andrà a tutti i malati (Di lunedì 29 marzo 2021) Alessandro Ferro Iniziata anche in Italia le cure con gli anticorpi Monoclonali ma con tanti limiti: verrà data a pazienti con fattori di rischio e soltanto dopo il via libera dell'AIfa. "Farlo bene o rischieremmo di aver speso 400 milioni inutilmente" Il famoso trattamento con gli anticorpi Monoclonali nelle fasi iniziali del Covid è iniziato anche in Italia: da pochi giorni sono stati somministrati a 230 positivi in 15 diverse Regioni italiane. Questa cura, però, non è e non sarà disponibilie per una larga fetta di popolazione. Limiti e costi Vuoi per i costi (soprattutto) e vuoi per una disponibilità limitata, chi sarà trattato con gli anticorpi nati in laboratorio dovrà essere scelto con criteri precisi. "Vanno dati a persone che hanno ancora pochi sintomi ma con fattori di rischio che fanno prevedere un ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Alessandro Ferro Iniziata anche in Italia le cure con gli anticorpima con tanti limiti: verrà data a pazienti con fattori di rischio e soltanto dopo il via libera dell'AIfa. "Farlo bene o rischieremmo di aver speso 400 milioni inutilmente" Il famoso trattamento con gli anticorpinelle fasi iniziali del Covid è iniziato anche in Italia: da pochi giorni sono stati somministrati a 230 positivi in 15 diverse Regioni italiane. Questa, però, non è e non sarà disponibilie per una larga fetta di popolazione. Limiti e costi Vuoi per i costi (soprattutto) e vuoi per una disponibilità limitata, chi sarà trattato con gli anticorpi nati in laboratorio dovrà essere scelto con criteri precisi. "Vanno dati a persone che hanno ancora pochi sintomi ma con fattori di rischio che fanno prevedere un ...

