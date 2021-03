Mercati europei in stand-by. Negativo il settore bancario (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Pesano le performance negative del settore bancario, con il default del fondo Archegos che ha fatto crollare le azioni di Credit Suisse (-13%). L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.725,1 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,52%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,63%. Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,17%, tentenna Londra, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Pesano le performance negative del, con il default del fondo Archegos che ha fatto crollare le azioni di Credit Suisse (-13%). L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.725,1 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,52%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,63%. Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,17%, tentenna Londra, ...

Advertising

Paolo18030138 : RT @EditorSuperfly: Abbonamenti #Sky #DAZN? I mercati europei sono liberi per i privati. Poi radio RAI pausa play audio ok ?? - TeslaClubItaly : Ora che sta nascendo la #GigaBerlin, #Tesla chiuderà il suo stabilimento di #Tilburg, nei Paesi Bassi. La decisione… - culturando_it : Grazie a queste parole, in pochi giorni i mercati invertirono la tendenza negativa e i mesi successivi videro la cr… - dgallo1982 : RT @CrossWordsCW: L'intervento di @gianlucac1 di oggi a @LeFonti_Group su stop all’esportazione dei vaccini, mercati europei e politica mon… - AleGobbo87 : RT @EditorSuperfly: Abbonamenti #Sky #DAZN? I mercati europei sono liberi per i privati. Poi radio RAI pausa play audio ok ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati europei Mercati europei in stand - by. Negativo il settore bancario Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Pesano le ...

DS rivela il suo piano per la crescita nel Regno Unito Ma mentre DS ha mostrato una crescita incoraggiante in alcuni mercati europei - ed è particolarmente forte nella sua patria - è in ritardo nel Regno Unito. DS ha venduto 2.379 auto qui nel 2020 , ...

Mercati europei in stand-by. Negativo il settore bancario ilmessaggero.it Borse caute, petrolio in calo con primi segnali sblocco Suez. A Milano banche deboli Andamento in leggero rialzo per gli indici, che si avviano a chiudere un marzo brillante. Spread in rialzo in are 98 punti ...

MERCATO NBA - I Knicks tagliano Ferguson e Poirier I New York Knicks hanno tagliato dal roster Terrance Ferguson e Vincent Poirier, entrambi arrivati via scambio nel corso della Trade Deadline. Poirier, 27 anni, ha giocato 10 partite con i ...

Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Pesano le ...Ma mentre DS ha mostrato una crescita incoraggiante in alcuni- ed è particolarmente forte nella sua patria - è in ritardo nel Regno Unito. DS ha venduto 2.379 auto qui nel 2020 , ...Andamento in leggero rialzo per gli indici, che si avviano a chiudere un marzo brillante. Spread in rialzo in are 98 punti ...I New York Knicks hanno tagliato dal roster Terrance Ferguson e Vincent Poirier, entrambi arrivati via scambio nel corso della Trade Deadline. Poirier, 27 anni, ha giocato 10 partite con i ...