Màkari, puntata finale, Suleima fa una confessione: il retroscena lascia a bocca aperta (Di lunedì 29 marzo 2021) Per la puntata finale della fiction Màkari arriva la super confessione di Suleima. Il pubblico che segue rimane davvero a bocca aperta. La fiction Màkari arriva alle battute finali. Ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 29 marzo 2021) Per ladella fictionarriva la superdi. Il pubblico che segue rimane davvero a. La fictionarriva alle battute finali. Ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

fsassanelli11 : Domani sera c’è l’ultima puntata di Makari, mi raccomando #tzvip - MazzaliVanna : RT @IdaLa56: #Màkari @gaetanosava @carlopalomar @RaiUno Che peccato domani #29marzo c'è l'ultima puntata e pensare che ci eravamo affeziona… - BELLISS16414189 : RT @bubinoblog: #Makari 42% in Sicilia e nei laureati al 30%. Apperò.E lunedì l'ultima puntata della prima stagione su Rai1. #TvTalk - carlopalomar : RT @Mauxa: #Makari ultima puntata in attesa della seconda stagione, anticipazioni La fabbrica delle stelle - carlopalomar : RT @bubinoblog: #Makari 42% in Sicilia e nei laureati al 30%. Apperò.E lunedì l'ultima puntata della prima stagione su Rai1. #TvTalk -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari puntata Màkari, ultima puntata: l'attrice di Suleima svela un retroscena Anticipazioni Màkari, Ester Pantano: 'Suleima nel libro è una ragazza nordica' Domani sera andrà in onda su Rai1 l'ultima puntata di Màkari , la fiction con Claudio Gioè che ha riscosso un grande successo. Il personaggio di Saverio Lamanna , il giornalista scrittore con il pallino delle indagini, ha conquistato tutti. Il ...

Màkari, Antonella Attili confessa: 'Lamanna è Montalbano in chiave comica' Màkari fiction, l'attrice di Marilù (Antonella Attili) sul successo della serie: 'Montalbano in chiave sarcastica' Domani sera andrà in onda l' ultima puntata Màkari , con grande dispiacere del pubblico di Rai 1. Infatti questa nuova fiction Màkari ha raccolto sin dalla prima puntata ascolti record, che hanno colto alla sprovvista i protagonisti. ...

La trama ed il cast della terza puntata di Màkari, su Raiuno Tvblog Anticipazioni, Ester Pantano: 'Suleima nel libro è una ragazza nordica' Domani sera andrà in onda su Rai1 l'ultimadi, la fiction con Claudio Gioè che ha riscosso un grande successo. Il personaggio di Saverio Lamanna , il giornalista scrittore con il pallino delle indagini, ha conquistato tutti. Il ...fiction, l'attrice di Marilù (Antonella Attili) sul successo della serie: 'Montalbano in chiave sarcastica' Domani sera andrà in onda l' ultima, con grande dispiacere del pubblico di Rai 1. Infatti questa nuova fictionha raccolto sin dalla primaascolti record, che hanno colto alla sprovvista i protagonisti. ...