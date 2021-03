LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Masi approva la scelta della Red Bull. Binotto punzecchia Vettel (Di lunedì 29 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MICHAEL Masi: “VERSTAPPEN HA FATTO BENE A RESTITUIRE LA POSIZIONE A HAMILTON” LE PAGELLE DEL GP DEL Bahrain DI F1 VINCITORI E VINTI DEL GP DEL Bahrain DI F1: DELUDONO ASTON MARTIN ED ALPINE FERRARI, BICCHIERE MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO? MATTIA Binotto: “UNA BUONA BASE DI PARTENZA, PUNTIAMO AL 3° POSTO TRA I COSTRUTTORI” CHARLES LECLERC: “QUESTA FERRARI E’ UN PASSO AVANTI, MA C’E’ TANTO DA LAVORARE” CARLOS SAINZ: “NON HO PRESO RISCHI NEL PRIMO GIRO, PASSO BUONO CON HARD E MEDIE” LA CRONACA della GARA VIDEO HIGHLIGHTS GP Bahrain PERCHE’ VERSTAPPEN HA RESTITUITO LA PRIMA POSIZIONE A HAMILTON? VIDEO PERCHE’ VERSTAPPEN HA RESTITUITO LA POSIZIONE A HAMILTON? LE DICHIARAZIONI DI LEWIS HAMILTON LE DICHIARAZIONI DI MAX ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMICHAEL: “VERSTAPPEN HA FATTO BENE A RESTITUIRE LA POSIZIONE A HAMILTON” LE PAGELLE DEL GP DELDI F1 VINCITORI E VINTI DEL GP DELDI F1: DELUDONO ASTON MARTIN ED ALPINE FERRARI, BICCHIERE MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO? MATTIA: “UNA BUONA BASE DI PARTENZA, PUNTIAMO AL 3° POSTO TRA I COSTRUTTORI” CHARLES LECLERC: “QUESTA FERRARI E’ UN PASSO AVANTI, MA C’E’ TANTO DA LAVORARE” CARLOS SAINZ: “NON HO PRESO RISCHI NEL PRIMO GIRO, PASSO BUONO CON HARD E MEDIE” LA CRONACAGARA VIDEO HIGHLIGHTS GPPERCHE’ VERSTAPPEN HA RESTITUITO LA PRIMA POSIZIONE A HAMILTON? VIDEO PERCHE’ VERSTAPPEN HA RESTITUITO LA POSIZIONE A HAMILTON? LE DICHIARAZIONI DI LEWIS HAMILTON LE DICHIARAZIONI DI MAX ...

SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez nel giro di ricognizione: partirà dalla pit lane LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN A CACCIA DI HAMILTON ? 6 secondi da recuperare in 14 giri (?? 42/56) LIVE ? - infoitsport : LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: le pagelle. Ferrari rinfrancata, deludono Aston Martin e Alpine - zazoomblog : LIVE F1 GP Bahrain in DIRETTA: Binotto punge Vettel. “Finalmente abbiamo due piloti…” - #Bahrain #DIRETTA: #Binotto… - zazoomblog : LIVE F1 GP Bahrain in DIRETTA: le pagelle. Ferrari rinfrancata deludono Aston Martin e Alpine - #Bahrain #DIRETTA:… -