L'Isola dei Famosi 2021, un eliminato pronto a rientrare con il televoto (Di lunedì 29 marzo 2021) Si prospetta una puntata ricca di emozioni per ' L'Isola dei Famosi 2021 '. Lunedì 29 marzo, nel quinto appuntamento del reality di Canale 5 condotto di Ilary Blasi in prima serata su Canale 5, dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Si prospetta una puntata ricca di emozioni per ' L'dei'. Lunedì 29 marzo, nel quinto appuntamento del reality di Canale 5 condotto di Ilary Blasi in prima serata su Canale 5, dopo ...

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - Ladyspada1 : Buongiorno ragazzi allora stasera c'è l'isola dei famosi speriamo che sia una serata movimentata e nn noiosa?? -