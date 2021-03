La nave è libera! Ma il commercio globale non sarà più lo stesso. Ecco perché (Di lunedì 29 marzo 2021) Forse nulla sarà come prima. O forse il cambiamento era già in atto da tempo e l’incidente nel Canale di Suez (che ora pare risolto) che ha paralizzato il 12% del commercio su mare mondiale, ha accelerato il tutto, fino a disegnare un nuovo assetto globale nel commercio. E adesso si dovrà immaginare il trasporto merci planetario in modo diverso. JUST IN: Ever Given vessel Fully Floating now, in normal position in #Suez Canal. Egyptian authorities say unblockage mission successful pic.twitter.com/VZ9TY2yly9 — Joyce Karam (@Joyce Karam) March 29, 2021 Il blocco del Canale di Suez, che ha paralizzato fino 9,6 miliardi di dollari di merci al giorno, se si considera le navi ferme all’imbocco del canale, accelererà il passaggio globale dalle catene di approvvigionamento just-in-time, impattando in modo ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 marzo 2021) Forse nullacome prima. O forse il cambiamento era già in atto da tempo e l’incidente nel Canale di Suez (che ora pare risolto) che ha paralizzato il 12% delsu mare mondiale, ha accelerato il tutto, fino a disegnare un nuovo assettonel. E adesso si dovrà immaginare il trasporto merci planetario in modo diverso. JUST IN: Ever Given vessel Fully Floating now, in normal position in #Suez Canal. Egyptian authorities say unblockage mission successful pic.twitter.com/VZ9TY2yly9 — Joyce Karam (@Joyce Karam) March 29, 2021 Il blocco del Canale di Suez, che ha paralizzato fino 9,6 miliardi di dollari di merci al giorno, se si considera le navi ferme all’imbocco del canale, accelererà il passaggiodalle catene di approvvigionamento just-in-time, impattando in modo ...

