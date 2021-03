La Ever Given si muove: riaperto il Canale di Suez (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Cairo (Egitto) - Riprende la navigazione sul Canale di Suez dopo che la portacontainer Ever Given, incagliata da martedì scorso, è stata liberata. L'autorità egiziana che gestisce il traffico ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Cairo (Egitto) - Riprende la navigazione suldidopo che la portacontainer, incagliata da martedì scorso, è stata liberata. L'autorità egiziana che gestisce il traffico ...

ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - petergomezblog : Suez, falliti i tentativi di liberare la Ever Given. Al- Sisi: “Prepararsi a scaricare i container”. Allarme per 20… - ilpost : Perché la nave nel Canale di Suez ci affascina - stefanozana : RT @Corriere: La Ever Given comincia a muoversi: le prime immagini da Suez - AlessandroGFuso : #Commercio internazionale ed #economia globale: cosa ci insegna il caso della nave #EverGiven che ha bloccato il Ca… -