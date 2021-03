"La cura ai sanitari no-vax? Via lo stipendio e vedrete" (Di lunedì 29 marzo 2021) Enza Cusmai Il dg del S. Martino di Genova: qui il primo focolaio. Spostarli un problema: ne ho 400, chi li sostituisce? Salvatore Giuffrida, siciliano di sangue e ligure nella formazione, è direttore generale dell'ospedale S. Martino di Genova, polo sanitario con circa 5mila dipendenti. È l'ospedale in cui un sanitario no vax ha infettato 17 pazienti. Oggi arriva in Liguria il generale Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio. Messaggi per loro? «A loro chiedo solo di accelerare sui vaccini. E vorrei mandare a dire al premier Draghi di fare presto». Riguardo a cosa? «Al decreto sugli operatori no vax. Noi datori di lavoro abbiamo le mani legate. Siamo costretti a tenerci in corsia gente che può trasmettere il virus ai pazienti e rischia a sua volta di ammalarsi. Inaccettabile». Perché non li ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Enza Cusmai Il dg del S. Martino di Genova: qui il primo focolaio. Spostarli un problema: ne ho 400, chi li sostituisce? Salvatore Giuffrida, siciliano di sangue e ligure nella formazione, è direttore generale dell'ospedale S. Martino di Genova, poloo con circa 5mila dipendenti. È l'ospedale in cui uno noha infettato 17 pazienti. Oggi arriva in Liguria il generale Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio. Messaggi per loro? «A loro chiedo solo di accelerare sui vaccini. E vorrei mandare a dire al premier Draghi di fare presto». Riguardo a cosa? «Al decreto sugli operatori no. Noi datori di lavoro abbiamo le mani legate. Siamo costretti a tenerci in corsia gente che può trasmettere il virus ai pazienti e rischia a sua volta di ammalarsi. Inaccettabile». Perché non li ...

genovese53 : RT @riga_marco: Preghiamo per tutti gli ammalati e per coloro che sono contagiati dal coronavirus.Preghiamo per tutti i medici,gli infermie… - Nino82212456 : @GHINODITACCO18 C'è un problemino nel tuo discorso Mettiamo che 30% dei sanitari rifiutano il vaccino, chi ti cur… - marinabb3 : RT @alessvaleri: @ste_fa_no @MedBunker Ho sentito castronerie dette sul vaccino da operatori sanitari che fanno capire che non tutti hanno… - NadiaPinup1 : @LiveNoneladUrso @AndreaRomano9 #noneladurso Ritardi???solo???Lavoro in una casa di cura in Lombardia,per fortuna s… - alessvaleri : @ste_fa_no @MedBunker Ho sentito castronerie dette sul vaccino da operatori sanitari che fanno capire che non tutti… -