Isola dei Famosi, arriva una nuova concorrente e scoppia già la polemica (Di lunedì 29 marzo 2021) Emanuela Tittocchia entra nel Cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, provocando una valanga di polemiche. La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da pochi giorni, ma i naufraghi sembrano già decisamente provati dal soggiorno in Honduras. Tra l’infortunio di Paul Gascoigne, che potrebbe costargli la permanenza nel reality show di Ilary Blasi, il debutto incerto di Andrea Cerioli e l’addio di Akash Kumar, c’è bisogno di un po’ di energia positiva. Forse, a risollevare l’umore dei naufraghi ci penserà Emanuela Tittocchia, nuova concorrente del programma di Canale5, che inizierà il suo percorso tra una valanga di critiche. Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia nuova ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Emanuela Tittocchia entra nel Cast della quindicesima edizione de L’dei, provocando una valanga di polemiche. La quindicesima edizione de L’deiè iniziata da pochi giorni, ma i naufraghi sembrano già decisamente provati dal soggiorno in Honduras. Tra l’infortunio di Paul Gascoigne, che potrebbe costargli la permanenza nel reality show di Ilary Blasi, il debutto incerto di Andrea Cerioli e l’addio di Akash Kumar, c’è bisogno di un po’ di energia positiva. Forse, a risollevare l’umore dei naufraghi ci penserà Emanuela Tittocchia,del programma di Canale5, che inizierà il suo percorso tra una valanga di critiche.dei, Emanuela Tittocchia...

