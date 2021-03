Ibrahimovic | “A 39 anni con Svezia e Milan | non molte persone lo fanno”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Zlatan, tornato a giocare per la, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 0-3 in Kosovo: le sue dichiarazioni

Advertising

OptaPaolo : 39, 169 - Zlatan #Ibrahimovic, a 39 anni e 169 giorni, è il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un… - PianetaMilan : .@Ibra_official: 'A 39 anni con @svenskfotboll e @acmilan: non molte persone lo fanno' - #ACMilan #Milan… - hronir : RT @MartinKeufaver: Se negli anni 90 un Ibrahimovic avesse annunciato di essere positivo all'HIV immaginate le reazioni emotive,e paragonat… - Sargans2 : RT @MartinKeufaver: Se negli anni 90 un Ibrahimovic avesse annunciato di essere positivo all'HIV immaginate le reazioni emotive,e paragonat… - MartinKeufaver : Se negli anni 90 un Ibrahimovic avesse annunciato di essere positivo all'HIV immaginate le reazioni emotive,e parag… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic anni

Sky Sport

Continua ad essere decisivo Zlatancon la sua Svezia. Il centravanti trentanovenne ha sfornato un altro assist perfetto, il ... Ma cinquedopo Zlatan c'è ancora. Nel match contro il ...Il Milan ha pagato gli infortuni, l'assenza di, il peso del giocare il giovedì in ... succederà anche che magari non lo vincerà per un po' di. E' normale che certi giocatori abbiano un ...Zlatan mattatore al ritorno con gli scandinavi: dopo l’assist contro la Georgia, si ripete nella seconda gara. L’arte dell’uomo che ha applicato il taekwondo al calcio ...Trentotto anni compiuti lo scorso 31 gennaio ... qualora l'accordo con i blucerchiati non arrivasse, in "stile Ibrahimovic". Da veterano, dunque, in grado di ribaltare, in positivo, le sorti di un ...