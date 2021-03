I benefici del sonno, dormire fa bene alla salute (Di lunedì 29 marzo 2021) Alessandro Nunziati Il sonno ha un ruolo fondamentale per la salute, sia psichica che fisica è regolato dal nostro orologio biologico, presente nell’ipotalamo. Attivandosi, questo orologio comincia a secernere melatonina, l’ormone che prepara l’organismo a dare inizio alla fase del sonno. Il sonno ha la capacità di rigenerare l’organismo e di contribuire alla guarigione di diverse patologie. Eppure questa consapevolezza ancora non basta e troppi non si occupano di avere una buona qualità del proprio sonno, se non quando ormai c’è una malattia o un malessere già in atto. Viene cioè trascurata l’altra grande risorsa insita nel dormire bene: quella di prevenire molti disturbi. Non parliamo solo di problemi cardiovascolari, immunitari ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 29 marzo 2021) Alessandro Nunziati Ilha un ruolo fondamentale per la, sia psichica che fisica è regolato dal nostro orologio biologico, presente nell’ipotalamo. Attivandosi, questo orologio comincia a secernere melatonina, l’ormone che prepara l’organismo a dare iniziofase del. Ilha la capacità di rigenerare l’organismo e di contribuireguarigione di diverse patologie. Eppure questa consapevolezza ancora non basta e troppi non si occupano di avere una buona qualità del proprio, se non quando ormai c’è una malattia o un malessere già in atto. Viene cioè trascurata l’altra grande risorsa insita nel: quella di prevenire molti disturbi. Non parliamo solo di problemi cardiovascolari, immunitari ...

