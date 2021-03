Grillo | Con addio a regola dei due mandati M5S va al 5%

(Di lunedì 29 marzo 2021) “Se si deroga al limite dei dueil M5S raggranellerà il 5%”, e chi oggi chiede che si bypassi la, risalente alle origini del Movimento, “resterà comunque fuori dal Parlamento”. Questo il ragionamento che Beppe, a quanto apprende l’Adnkronos, ha condiviso con chi gli è più vicino, non nascondendo le preoccupazioni per il terremoto che la sua posizione -comunicata all’assemblea dei parlamentari 5 Stelle- ha provocato al Movimento, con i ‘big’ che chiedono che ora sia Giuseppe Conte a risolvere la questione. Bocche cucite negli ambienti vicini all’ex premier su quel che Conte intenda fare. Ma la posizione di, su questo, appare granitica: non si può derogare, la convinzione del garante del Movimento riportata da chi più gli è vicino. Nei giorni scorsi, apprende inoltre l’Adnkronos, al ...

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Se si deroga al limite dei due mandati il M5S raggranellerà il 5%", e chi oggi chiede che si bypassi la regola, risalente alle origini del Movimento, "resterà comunque fuo ...Questo il ragionamento che Beppe Grillo, a quanto apprende l'Adnkronos, ha condiviso con chi gli è più vicino, non nascondendo le preoccupazioni per il terremoto che la sua posizione -comunicata ...