Francesca Giuliano | rivelazione a sorpresa | non solo Avanti un altro | dove la vedremo presto

(Di lunedì 29 marzo 2021) La redazione digossip ha intervistato in esclusiva, la Miss anni ’50 diun: eccolaè una delle protagoniste del salottino diun, programma televisivo condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti su Canale 5. La donna interpreta il personaggio della Miss anni ’50. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

tempoweb : Perché devo tutto a Bonolis, la confessione di Francesca Giuliano #francescagiuliano #paolobonolis… - bab_tuit : parte attiva e scatenante di questa confusione. nn dimentichiamoci la sua dichiarazione “ giuliano è l’uomo della… - monicaditrapani : RT @miilkymalik: Francesca T, Matilde Brandi, Luciano Spinelli, Annalisa, Vittoria, Vale Banana, Fabrizio Prolli, Giuliano Peparini, Emmanu… - lavi1496___ : RT @miilkymalik: Francesca T, Matilde Brandi, Luciano Spinelli, Annalisa, Vittoria, Vale Banana, Fabrizio Prolli, Giuliano Peparini, Emmanu… - miilkymalik : Francesca T, Matilde Brandi, Luciano Spinelli, Annalisa, Vittoria, Vale Banana, Fabrizio Prolli, Giuliano Peparini,… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Giuliano

Il Sussidiario.net

Sarà davvero lei la donna che gli avrebbe rubato il cuore?: "Vorrei fare il Grande Fratello Vip"/ "Magari trovo un fidanzato" GIGI D'ALESSIO NON COMMENTA IL GOSSIP Il nome di Gigi ...una delle star di Avanti un altro! ma dire solo questo di lei sarebbe più che riduttivo.è un'icona di femminilità e body positivity e lotta ogni giorno contro il body shaming.ha raccontato le motivazioni di questa lotto oggi, 29 marzo, in diretta su RTL 102.Martedì 30 marzo nuovo appuntamento con Le Iene: nella puntata potrete vedere lo scherzo di Nicolò De Devitiis a Samantha De Grenet, l’inchiesta di Alessandro Politi sulla morte di Pompeo Panaro e il ...Francesca Giuliano, volto di Avanti un altro, racconta su RTL 102.5 i desideri per il futuro: dal Grande Fratello Vip al sogno del cinema ...