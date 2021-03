Fabrizio Corona | la diagnosi choc dello psichiatra | ' In carcere può suicidarsi' E Celentano scrive ai giudici

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Celentano scrive ai giudici https:… - MutiLeonilde : RT @leggoit: Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Celentano scrive ai giudici https:… - marianna_eg : RT @a_meluzzi: Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Adriano Celentano scrive ai giudi… - IlCastiga : RT @a_meluzzi: Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Adriano Celentano scrive ai giudi… - Danielasolare61 : RT @a_meluzzi: Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Adriano Celentano scrive ai giudi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

E Adriano Celentano scrive un'altra lettera sul casosui suoi profili social. È la seconda. Stavolta non si rivolge all'ex re dei paparazzi, ma direttamente ai giudici: 'Cari giudici ...Oggi, lunedì 29 marzo,compie 47 anni. Dopo le dimissioni dal reparto psichiatrico dell'ospedale Niguarda di Milano, l'imprenditore ed ex re dei paparazzi è stato trasferito nel carcere di Monza . La madre ...“Pare che domani (martedì 30 marzo, ndr) assisteremo all’ennesima fuga da parte di Fontana e Moratti perché, nonostante le nostre incessanti richieste e l’effettiva calendarizzazione della seduta, nes ...Compleanno amaro per Fabrizio Corona, che oggi 29 marzo 2021 compie 47 anni. Come è noto, di recente, l’ex re dei paparazzi ha dovuto fare ritorno in carcere, per via della decisione del Tribunale di ...