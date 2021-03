F1, Fernando Alonso subito competitivo in Bahrain dopo due anni di assenza. Alpine non all’altezza del due volte iridato (Di lunedì 29 marzo 2021) dopo due anni di stop, in cui si è cimentato in altre categorie vincendo la 24 Ore di Le Mans e partecipando ad una Dakar, Fernando Alonso ha fatto il suo ritorno ufficiale nel Mondiale di Formula Uno in occasione del Gran Premio del Bahrain 2021, round inaugurale della nuova stagione. Il 39enne asturiano purtroppo non ha potuto vedere la bandiera a scacchi di fine gara, a causa di un problema ai freni, dimostrando però a tutti di poter essere ancora competitivo nel Circus. Il weekend di Alonso, dal punto di vista delle prestazioni al volante, è stato oltremodo positivo, specialmente nel confronto diretto con il compagno di squadra Esteban Ocon. Il due volte campione del mondo ha brillato soprattutto in qualifica, portando la sua ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021)duedi stop, in cui si è cimentato in altre categorie vincendo la 24 Ore di Le Mans e partecipando ad una Dakar,ha fatto il suo ritorno ufficiale nel Mondiale di Formula Uno in occasione del Gran Premio del2021, round inaugurale della nuova stagione. Il 39enne asturiano purtroppo non ha potuto vedere la bandiera a scacchi di fine gara, a causa di un problema ai freni, dimostrando però a tutti di poter essere ancoranel Circus. Il weekend di, dal punto di vista delle prestazioni al volante, è stato oltremodo positivo, specialmente nel confronto diretto con il compagno di squadra Esteban Ocon. Il duecampione del mondo ha brillato soprattutto in qualifica, portando la sua ...

