Ever Given, la bella notizia è appena arrivata: fondamentale l’intervento italiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Disincagliata la portacontainer Ever Given che nei giorni scorsi si era bloccata nel Canale di Suez, causando così un blocco dei trasporti internazionali via mare. Una settimana di tentativi per liberare il passaggio e alla fine, intorno alle 4.30 di questa mattina, la nave ha liberato il passaggio dopo tentativi di salvataggio durati giorni e la mobilitazione internazionale. La nave portacontainer sarebbe tornata in mare: la svolta si è verificata ieri, quando la nave è stata spostata dalla sua posizione di diversi metri. Il passaggio ora è parzialmente libero secondo quanto afferma su Twitter anche l'Inchcape, compagnia internazionale che offre servizi via mare e soccorso alle imbarcazioni di grossa portata. Sui social spuntano video in cui viene ripresa la poppa della nave, voltata dai rimorchi che hanno lavorato tutta la notte, finalmente non ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 29 marzo 2021) Disincagliata la portacontainerche nei giorni scorsi si era bloccata nel Canale di Suez, causando così un blocco dei trasporti internazionali via mare. Una settimana di tentativi per liberare il passaggio e alla fine, intorno alle 4.30 di questa mattina, la nave ha liberato il passaggio dopo tentativi di salvataggio durati giorni e la mobilitazione internazionale. La nave portacontainer sarebbe tornata in mare: la svolta si è verificata ieri, quando la nave è stata spostata dalla sua posizione di diversi metri. Il passaggio ora è parzialmente libero secondo quanto afferma su Twitter anche l'Inchcape, compagnia internazionale che offre servizi via mare e soccorso alle imbarcazioni di grossa portata. Sui social spuntano video in cui viene ripresa la poppa della nave, voltata dai rimorchi che hanno lavorato tutta la notte, finalmente non ...

