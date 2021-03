Elton John e i Metallica | la collaborazione che non ti aspetti

(Di lunedì 29 marzo 2021)ha collaborato con i. Il re del piano rock e del glam rock insieme ai maggiori esponenti dell’heavy metal statuintense., le parole di Miley Cyrus Lo ha affermato il cantautore durante una puntata del suo show Rocket Hour, parlando con SG Lewis: «Ho appena fatto qualcosa coi. Nel periodo del lockdown ho lavorato coi Gorillaz e altra gente. Non ho fatto niente di mio, ma ho fatto belle cose con altri musicisti». Dopo ladi “The Rocket Man” con Miley Cyrus, quest’ultima si è espressa sulla curiosa coppia: «Mi piace quando si mischiano ingredienti che c’entrano poco uno con l’altro. Quando sembra un mix che nessuno metterebbe mai ...

Leggi anche New Music Friday, le scelte di Rolling " 19 marzo 2021: "Ho collaborato coi Metallica" Il pezzo di Lauro è Marilù . " Per alcuni un manifesto femminista", ha scritto il ...Tante le guest star che hanno preso parte alla serie, tra cui Barry White, Tina Turner, Bruce Willis, Mariah Carey,, Bon Jovi, Gloria Gaynor, Anastacia e Sting.Sensibile, discreto e incredibilmente legato a Freddie, la vita riservata del grande bassista dopo l'uscita dai Queen ...Il grande Rocketman in persona nel corso di una recente intervista ha dichiarato di aver registrato qualcosa insieme alla band di Lars Ulrich e James Hetfield ...