Domenica a Bologna gite, grigliate e basket: 105 multe dai Carabinieri (Di lunedì 29 marzo 2021) BOLOGNA – Ieri la giornata di bel tempo ha fatto 'cadere in tentazione' molte persone, e si è conclusa con 105 multe per violazione delle norme anti-Covid comminate dai Carabinieri di Bologna, che complessivamente hanno identificato 818 persone e controllato 434 veicoli e 74 esercizi pubblici. Soltanto a Bologna, si legge in una nota, i militari della Compagnia Bologna Centro hanno sanzionato "una sessantina di persone, per lo più studenti che, richiamati dalla giornata di sole, sono usciti di per fare delle grigliate e delle partite di basket".

