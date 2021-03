Decreto Sostegni, domande contributi a fondo perduto 2021. Ecco il pdf e le istruzioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Finalmente il Decreto Sostegni per i contributi a fondo perduto è realtà. E allora è bene chiarire chi ha diritto agli aiuti del Decreto Sostegno , appena varato dal Governo. Ecco come si fa a... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 29 marzo 2021) Finalmente ilper iè realtà. E allora è bene chiarire chi ha diritto agli aiuti delSostegno , appena varato dal Governo.come si fa a...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni Confesercenti Assohotel, turismo: 'Nel 2020 bruciati 11 miliardi di fatturato' La riduzione del 30% del canone Rai, disposta dal decreto Sostegni, è di fatto inaccettabile: le stanze sono vuote ma ci viene chiesto ugualmente di pagare un abbonamento televisivo, già corrisposto ...

Partite Iva, contributo a fondo perduto: domande dal 30 marzo Dal 30 marzo al 28 maggio , chi ha una partita Iva potrà fare domanda per il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni . Lo ha comunicato l' Agenzia delle Entrate , che ha pubblicato i moduli per le richieste e le istruzioni con la procedura da seguire. Le domande andranno inviate alla stessa Agenzia "...

Decreto Sostegni, non tutte le novità approvate sono operative: 16 provvedimenti da adottare Informazione Fiscale IMPRESE ABRUZZO, “L’ANNO ORRIBILE DEL COVID”: L’AQUILA – “In Abruzzo il mondo dell’artigianato si porta dietro ancora gli effetti delle crisi precedenti, mai risolti, e che si traducono nella emissione di cartelle esattoriali e difficili rapporti ...

"Chiediamo solo di poter lavorare" Difficoltà economiche, rabbia, frustrazione, disperazione hanno animato la pacifica protesta dei commercianti ambulanti del settore non alimentare che, ieri mattina, si sono radunati lungo i viali del ...

