Covid Italia, Draghi: "Programmare riaperture" (Di lunedì 29 marzo 2021) Iniziare a guardare al futuro dell'Italia programmando le riaperture. Incontro governo-Regioni sul piano vaccini anti Covid e questo, a quanto apprende l'Adnkronos da alcune fonti presenti alla riunione, quanto affermato dal premier Mario Draghi. Il presidente del Consiglio ha infatti rimarcato come occorra ridare speranza al Paese, pensando a Programmare le riaperture. "Bisogna cominciare ad aver di nuovo il 'gusto del futuro'. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme, raggiungeremo qualunque obiettivo. Questa è la mia certezza, non è una speranza né un pronostico", le parole del premier. Nell'intervento introduttivo alla riunione con le Regioni, il presidente del Consiglio è poi tornato su una frase pronunciata in Parlamento nei giorni ...

