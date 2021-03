Covid, altre tre Regioni in zona rossa - Vaccini, oggi vertice con Draghi (Di lunedì 29 marzo 2021) Da oggi oltre metà Italia è in zona rossa anti - Covid: Calabria, Toscana e Val d'Aosta si aggiungono alle altre 9 Regioni già in lockdown. Attesa a metà aprile una verifica sulle misure restrittive. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Daoltre metà Italia è inanti -: Calabria, Toscana e Val d'Aosta si aggiungono allegià in lockdown. Attesa a metà aprile una verifica sulle misure restrittive. ...

La corsa dell'Europa verso l'immunità: "Entro il 14 luglio". Un pass per i viaggi Entro il 14 luglio l'Europa potrà e dovrà raggiungere l'immunità di gregge contro il Covid. Il commissario europeo Thierry Breton, a capo della task force europea sui vaccini, fissa una ...altre 360 ...

Covid, da lunedì altre tre Regioni in rosso Agenzia ANSA Transizione ecologica: tasse o incentivi? Parla Vieri Ceriani (di V. Cogliati Dezza) (di Vittorio Cogliati Dezza) Quali sono le novità che la politica fiscale può mettere in campo per sostenere e accelerare la transizione verde? Una domanda a cui finora non si ...

Un super vaccino per stendere le varianti Tendenza relativamente modesta per questo coronavirus quando confrontato con ... maniera completa sia a questa variante sia a tutte le altre, inclusa quella brasiliana, suggerendo quindi che ...

